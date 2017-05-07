Гроза в начале мая — погода по Кыргызстану на понедельник

7 мая 2017, 19:24 Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. На большей части республики 8 мая вероятны дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской и Таласской областях в ночное время будет 7-13 градусов выше нуля, днем ожидается до +25.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +10...+15, днем воздух прогреется до 24 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью около 8 градусов тепла, днем термометры покажут 14-19 градусов со знаком "плюс".

В Нарынской области ночью от 3 до 8 градусов выше нуля, днем прогнозируется 13-18.

В Оше ночная температура воздуха составит +13 градусов, дневная - 20-22 тепла.

В Бишкеке осадки маловероятны. Ночью будет порядка 12 градусов выше нуля, днем ожидается +25.