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Боевики ИГ атаковали базу американских военных в ИракеБоевики ИГ атаковали базу американских военных в ИракеДевятилетний мальчик утонул в канализации в ОрловкеДевятилетний мальчик утонул в канализации в Орловке

В Турции 10 человек пострадали в результате поломки аттракциона

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359494_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424675-ru.html

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7 мая 2017, 18:34       Комментарии

В турецком городе Конье 10 человек пострадали в результате разрыва каната на аттракционе "Башня адреналина". Кадры с места происшествия публикует агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте.
В ролике видно, как механизм поднял 17 посетителей на самую высокую точку. Затем кабинка быстро спустилась вниз, но вместо того чтобы плавно приземлиться, она резко упала на металлическую платформу из-за оборвавшегося троса.
По информации агентства, максимальная высота карусели - 25 метров, трос порвался на расстоянии двух метров от земли. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, их жизни ничто не угрожает.

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