Боевики ИГ атаковали базу американских военных в Ираке

7 мая 2017, 18:37 Комментарии

Два человека погибли в результате нападения боевиков организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на базу американских военных в Ираке. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности страны.

Еще шесть человек получили ранения.

По информации агентства, два экстремиста погибли в результате детонации надетых на них поясов смертника. Еще трое были застрелены бойцами курдских формирований пешмерга.

Военные рассказали журналистам, что нападавшие были одеты как пешмега и сбрили бороды, чтобы их приняли за своих.

Организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что ее боевики убили и ранили десятки "крестоносцев и вероотступников" западных военных и курдских бойцов.

На данный момент на территории Ирака находятся более пяти тысяч американских военнослужащих. Преимущественно это бойцы спецназа, участвующие в отдельных операциях и обучающие солдат иракской армии и членов различных ополчений, и артиллеристы, обслуживающие системы, наносящие удары по боевикам. К настоящему моменту известно о гибели 26 американских военнослужащих.