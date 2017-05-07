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Боевики ИГ атаковали базу американских военных в Ираке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359495_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424674-ru.html

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7 мая 2017, 18:37       Комментарии

Два человека погибли в результате нападения боевиков организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на базу американских военных в Ираке. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности страны.
Еще шесть человек получили ранения.
По информации агентства, два экстремиста погибли в результате детонации надетых на них поясов смертника. Еще трое были застрелены бойцами курдских формирований пешмерга.
Военные рассказали журналистам, что нападавшие были одеты как пешмега и сбрили бороды, чтобы их приняли за своих.
Организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что ее боевики убили и ранили десятки "крестоносцев и вероотступников" западных военных и курдских бойцов.
На данный момент на территории Ирака находятся более пяти тысяч американских военнослужащих. Преимущественно это бойцы спецназа, участвующие в отдельных операциях и обучающие солдат иракской армии и членов различных ополчений, и артиллеристы, обслуживающие системы, наносящие удары по боевикам. К настоящему моменту известно о гибели 26 американских военнослужащих.

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