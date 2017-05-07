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Хозяин застрахованного от стихийных бедствий жилья может получить выплату до 500 тыс. сомов, - премьер-министр

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424673-ru.html

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Счета для оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий Ошской области

7 мая 2017, 17:37       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями сел Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области, которые пострадали от недавних землетрясений, отметил важность страхования жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Премьер напомнил, что специально для этих целей была создана Государственная страховая организация. Сумма страхового взноса для жилья в сельской местности составляет 600 сомов в год, тогда как выплата при наступлении страхового случая в селе может достигнуть 500 тыс. сомов.
Со.Жээнбеков также подчеркнул важность ведения строительных работ с учетом всех соответствующих сейсмологических и иных норм.
В этих целях, как сказал директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев, ведомством выпущены специальные брошюры, которые в ближайшее время будут розданы местным жителям.
За последнее время в Чон-Алайском районе были зафиксированы 16 землетрясений с различной магнитудой, 8 из которых превышали четыре балла.

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