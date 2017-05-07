Хозяин застрахованного от стихийных бедствий жилья может получить выплату до 500 тыс. сомов, - премьер-министр

7 мая 2017, 17:37 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями сел Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области, которые пострадали от недавних землетрясений, отметил важность страхования жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер напомнил, что специально для этих целей была создана Государственная страховая организация. Сумма страхового взноса для жилья в сельской местности составляет 600 сомов в год, тогда как выплата при наступлении страхового случая в селе может достигнуть 500 тыс. сомов.

Со.Жээнбеков также подчеркнул важность ведения строительных работ с учетом всех соответствующих сейсмологических и иных норм.

В этих целях, как сказал директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев, ведомством выпущены специальные брошюры, которые в ближайшее время будут розданы местным жителям.

За последнее время в Чон-Алайском районе были зафиксированы 16 землетрясений с различной магнитудой, 8 из которых превышали четыре балла.