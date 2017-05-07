Не там вор крадет, где много, а там, где лежит плохо

7 мая 2017, 16:31 Комментарии

В УВД Октябрьского района поступило несколько заявлений о краже сотовых телефонов Samsung-Galaxy. Так, 1 мая житель столицы сообщил правоохранителям, что из дома сожитель по комнате украл телефон стоимостью 18 тыс., сомов. По этому делу был задержан подозреваемый несовершеннолетний уроженец Чуйской области Б.У.

Второе заявление поступило с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 08.00 4 мая на территории одного из столичных заводов украли сотовый телефон стоимостью 25 тыс., сомов.

По горячим следам был задержан 40-летний житель столицы К.У. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 (кража) УК КР.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. В настоящее время ведется следствие.