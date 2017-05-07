Письма с фронта: Благодарность военкома Маслова за патриота Т.Джумалиева

7 мая 2017, 16:54 Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.

В письме военного командира Маслова выражается благодарность семье красноармейца из Кыргызстана за воспитание своего сына. Который в то время воевал на фронте сражаясь за Ленинград, куда еще не ступала нога врага. Это письмо было отправлено 18 сентября 1942 года.

"Боевой Красноармейский привет! Шлем Вам с далекого Ленинградского фронта. Вам дорогие товарищи Джумалиевы, Вам колхозники колхоза Акужар, Вам Киргизский народ! Благодарим Вас за то, что в Вашей среде вырос такой замечательный, смелый, отважный патриот Нашей Родины Джумалиев Торобек. В боях с немецкими захватчиками у стен великого города Ленина, он вместе с русским, украинцем, белорусом, евреем, марийцем, татарином защищает подступы к городу, в котором никогда не была ноги интервента. Он вместе с другими переживал трудности, но, ни на минуту его стойкость не поколебалось,- говорится в письме.

В послании родственникам, указывается, что красноармеец Джумалиев достойно, стойко и самоотверженно защищает город Ленина. И за проявленную отвагу и мужество в борьбе с немецкими захватчиками Джумалиев Торобек награжден орденом Красной звезды.

"Его наградили за то, что он не щадя своей жизни громил немецких оккупантов у стен города Ленина. Страна Высоко оценила его подвиги. В настоящее время Торобек жив и здоров, продолжает вести борьбу с немецкими оккупантами. Еще раз благодарим Вас товарищи Джумалиевы за Торобека желаем Вам побед на трудовом колхозном фронте. От Ваших побед зависят и наши победы. Будьте спокойны товарищи! Немецкий фашизм будет разбит, т.к. миллионы таких, как Ваш Торобек ведут ожесточенную борьбу. Будьте стойки, мужественны! С боевым приветом Военком Маслов",- указывается в послании.