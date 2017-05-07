Танцевальный флешмоб в Бишкеке, посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ

7 мая 2017, 16:25 Комментарии

Бишкек, 7 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. Накануне 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в Бишкеке состоялся танцевальный флешмоб и концерт песен военных лет.

Организаторами мероприятия выступили Фонд "Евразийцы-новая волна" и администрация торгово-развлекательного комплекса "Bishkek Park".

72 вальсирующие пары студентов Кыргызской государственной юридической академии и Бишкекского финансово-экономического техникума им. А. Токтоналиева исполнили вальс в честь Дня Победы.

Перед ветеранами выступили также финалисты конкурса военной песни "Белые журавли", которые исполнили композиции: "Майский Вальс", "Огонек", "Журавли", "Алые закаты", "Победа далась не легко", "День Победы".

Кроме того 9 мая на площади Победы в Бишкеке Фонд "Евразийцы-новая волна" проведет масштабную танцевальную акцию "Вальс Победы", в которой примут участие около 1000 студентов 15 вузов столицы.