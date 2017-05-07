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Танцевальный флешмоб в Бишкеке, посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/tantceval...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424669-ru.html

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Митинг-реквием в Бишкеке, посвященный 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

7 мая 2017, 16:25       Комментарии

Бишкек, 7 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. Накануне 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в Бишкеке состоялся танцевальный флешмоб и концерт песен военных лет.
Организаторами мероприятия выступили Фонд "Евразийцы-новая волна" и администрация торгово-развлекательного комплекса "Bishkek Park".
72 вальсирующие пары студентов Кыргызской государственной юридической академии и Бишкекского финансово-экономического техникума им. А. Токтоналиева исполнили вальс в честь Дня Победы.
Перед ветеранами выступили также финалисты конкурса военной песни "Белые журавли", которые исполнили композиции: "Майский Вальс", "Огонек", "Журавли", "Алые закаты", "Победа далась не легко", "День Победы".
Кроме того 9 мая на площади Победы в Бишкеке Фонд "Евразийцы-новая волна" проведет масштабную танцевальную акцию "Вальс Победы", в которой примут участие около 1000 студентов 15 вузов столицы.

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