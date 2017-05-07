Премьер-министр С. Жээнбеков посетил села Чон-Алайского района, пострадавших от землетрясения

7 мая 2017, 16:33 Комментарии

Бишкек, 7 мая /Кабар/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня посетил села Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области, где накануне произошли землетрясения. По сообщению Отдела информационной политики Аппарата Президента КР, глава Правительства встретился с местными жителями, осмотрел дома, социальные и инфраструктурные объекты сел, пострадавшие от природного катаклизма.

Он передал местным жителям слова поддержки от имени Президента КР Алмазбека Атамбаева и отметил, что Правительство КР приложит максимальные усилия для скорейшей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. С. Жээнбеков подчеркнул, что все соответствующие государственные органы будут держать ситуацию на особом контроле.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев сообщил, что за последнее время в Чон-Алайском районе были зафиксированы 16 землетрясений с различной магнитудой, 8 из которых превышали четыре балла.

В целом было обследовано 993 жилых домов, из которых 8 полностью разрушены, 529 находятся в аварийном состоянии и 456 нуждаются в различном ремонте.

В капитальном ремонте также нуждается и местная больница, в аварийное состояние в результате землетрясения пришли мечеть и средняя школа.

В пострадавшей местности были разбиты 510 палаток, в которых размещены 2964 жителей.

На данный момент органами гражданской защиты на местах проводится работа по оценке причинённого ущерба.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев проинформировал о том, что во всех пострадавших населенных пунктах функционируют передвижные медицинские пункты, оказывающие скорую врачебную помощь местным жителям.

Глава Правительства КР, ознакомившись с ситуацией, поручил соответствующим государственным органам в целях недопущения срыва учебного процесса, организовать мобильные образовательные учреждения для учащихся.

Также поручено организовать доставку необходимых строительных материалов по себестоимости в пострадавшие населенные пункты.

Премьер-министр С. Жээнбеков на встрече с местными жителями подчеркнул, что в рамках Государственной программы развития ирригации страны на 2017-2026 годы, предусмотрено улучшение ирригационной инфраструктуры ряда сел Чон-Алайского района.

Он еще раз отметил важность страхования жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий, напомнив, что специально для этих целей была создана Государственная страховая организация. Сумма страхового взноса для жилья в сельской местности составляет 600 сомов в год, выплата при наступлении страхового случая в селе достигает до 500 тыс. сомов.

Глава Правительства КР также отметил важность ведения строительных работ, с учетом всех соответствующих сейсмологических и иных норм.

В этих целях, как сообщил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев, ведомством выпущены специальные брошюры, которые в ближайшее время будут розданы местным жителям.

Напомним, что для оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области, открыты специальные счета для сбора денежных средств, которые будут распределены специальной комиссией с участием местного населения.