Старейший альпинист мира умер при попытке покорить Эверест

7 мая 2017, 16:19 Комментарии

Самый пожилой в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан (Min Bahadur Sherchan) из Непала скончался 6 мая в базовом лагере при попытке вновь взобраться на Эверест и стать старейшим покорителем горы. Об этом в субботу, 6 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Ассоциации альпинизма Непала Анга Церинга Шерпу.

По его словам, Шерхан скончался на склоне горы в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности. В министерстве туризма Непала подтвердили факт смерти альпиниста, но не смогли рассказать подробности, сославшись на плохую связь с лагерем.

Непал установил минимальный возраст в 16 лет для восхождения на самую высокую точку планеты (8848 метров), однако верхнего предела нет. В настоящее время самым возрастным альпинистом, покорившим Эверест, является 80-летний японец Юичиро Миура (Yuichiro Miura).

За всю историю покорения Эвереста на его склонах погибло более 250 человек.