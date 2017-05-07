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Старейший альпинист мира умер при попытке покорить Эверест

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359488_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424667-ru.html

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Швейцарский альпинист погиб при подготовке к восхождению на Эверест

7 мая 2017, 16:19       Комментарии

Самый пожилой в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан (Min Bahadur Sherchan) из Непала скончался 6 мая в базовом лагере при попытке вновь взобраться на Эверест и стать старейшим покорителем горы. Об этом в субботу, 6 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Ассоциации альпинизма Непала Анга Церинга Шерпу.
По его словам, Шерхан скончался на склоне горы в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности. В министерстве туризма Непала подтвердили факт смерти альпиниста, но не смогли рассказать подробности, сославшись на плохую связь с лагерем.
Непал установил минимальный возраст в 16 лет для восхождения на самую высокую точку планеты (8848 метров), однако верхнего предела нет. В настоящее время самым возрастным альпинистом, покорившим Эверест, является 80-летний японец Юичиро Миура (Yuichiro Miura).
За всю историю покорения Эвереста на его склонах погибло более 250 человек.

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