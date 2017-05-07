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Ко дню 9 мая звезды эстрады записали совместный клип к песне

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359490_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424666-ru.html

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7 мая 2017, 16:21       Комментарии

Кыргызские и российские звезды приняли участие в съемках клипа ко дню Победы 9 мая. Песня называется "Бьется в тесной печурке огонь", не смотря на то что видеозапись была опубликована 6 мая в социальной сети Facebook, она уже набрала несколько тысяч просмотров.
Как отмечено в сообщении общественного фонда "Prima" день Великой победы это не просто дата. "9 мая это не просто праздник, это напоминание о том, что наш мир очень и очень хрупкий, он держится на плечах самых отважных людей, большинства из которых уже нет с нами. Но память о них это послание из прошлого, о том, что мы с вами, люди, не должны допустить повторения тех страшных событий",- говорится в сообщении.
В съемках клипа приняли участие звезды шоу-бизнеса Кыргызстана такие, как Мирбек Атабеков, Гульзада Рыскулова, Ксения Стрельцова, Аяна Касымова, Виктория Юртаева, Нурлан Мамбетов и другие. Кроме того свой вклад сделала наша соотечественница и ныне российская певица, солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко "Ая"

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