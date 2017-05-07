Полиция Франции объявила о надвигающейся угрозе терактов

7 мая 2017, 15:55 Комментарии

Французские спецслужбы распространили ориентировки на двух граждан Бельгии и одного афганца, подозреваемых в подготовке теракта. Как сообщает Daily News, Забиулла Сарвари, Биляль аль-Маркои и Тарик Жадаун планируют проникнуть на территорию республики и совершить преступление под флагом "Исламского государства".

Власти призывают общественность помочь в розыске подозреваемых, и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных личностях.

Биляль аль-Маркои ранее попадал в поле зрения европейских спецслужб. Бельгийская HLN.be в мае прошлого года писала, что он стал приверженцем ИГ и в 2013 году переехал в Сирию.

За прошедшие два года от атак радикальных исламистов во Франции погибли более 230 человек.