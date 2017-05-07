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Полиция Франции объявила о надвигающейся угрозе терактов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359486_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424665-ru.html

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Безопасность во время выборов во Франции обеспечат 50 тысяч полицейских

7 мая 2017, 15:55       Комментарии

Французские спецслужбы распространили ориентировки на двух граждан Бельгии и одного афганца, подозреваемых в подготовке теракта. Как сообщает Daily News, Забиулла Сарвари, Биляль аль-Маркои и Тарик Жадаун планируют проникнуть на территорию республики и совершить преступление под флагом "Исламского государства".
Власти призывают общественность помочь в розыске подозреваемых, и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных личностях.
Биляль аль-Маркои ранее попадал в поле зрения европейских спецслужб. Бельгийская HLN.be в мае прошлого года писала, что он стал приверженцем ИГ и в 2013 году переехал в Сирию.
За прошедшие два года от атак радикальных исламистов во Франции погибли более 230 человек.

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