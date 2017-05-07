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Люди поджигали станции сотовой связи — о чем не говорят инженеры КыргызстанаЛюди поджигали станции сотовой связи — о чем не говорят инженеры Кыргызстана

Премьер-министр поручил доставить необходимые стройматериалы в пострадавшие от землетрясений населенные пункты в Чон-Алае

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424664-ru.html

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Открыт спецсчет для пострадавших от оползня и землетрясения на юге Кыргызстана

7 мая 2017, 15:24       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 7 мая посетил села Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области, где накануне произошли землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Премьер встретился с местными жителями, осмотрел дома, социальные и инфраструктурные объекты сел, пострадавшие от природного катаклизма. Он подчеркнул, что соответствующие госорганы будут держать ситуацию на особом контроле.
Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев сообщил, что за последнее время в Чон-Алайском районе были зафиксированы 16 землетрясений с различной магнитудой, 8 из которых превышали четыре балла.
В целом было обследовано 993 жилых дома, из которых 8 полностью разрушены, 529 находятся в аварийном состоянии и 456 нуждаются в ремонте. В капитальном ремонте также нуждается и местная больница, в аварийное состояние в результате землетрясения пришли мечеть и средняя школа.
В местности были разбиты 510 палаток, в которых размещены 2 тыс. 964 жителя.
Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев проинформировал о том, что во всех пострадавших населенных пунктах функционируют передвижные медпункты, оказывающие скорую врачебную помощь местным жителям.
Так, С.Жээнбеков поручил соответствующим госорганам организовать мобильные образовательные учреждения для учащихся, чтобы не сорвать учебный процесс, а также организовать доставку необходимых строительных материалов в пострадавшие населенные пункты.

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