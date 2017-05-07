Люди поджигали станции сотовой связи — о чем не говорят инженеры Кыргызстана

7 мая 2017, 15:19 Комментарии

Об особенностях и опасностях работы связиста корреспонденту Sputnik Кыргызстан Светлане Федотовой рассказал ведущий инженер по эксплуатации радиорелейных линий Нурбек Дозалиев. Сегодня у него профессиональный праздник - День работников связи и радио. Скорее всего, он отметит эту дату не в ресторане, а на какой-нибудь высоте, где устанавливает очередную вышку...

- Расскажите о работе современных инженеров связи.

- Моя задача - обеспечить доставку сигнала от одного абонента к другому. Чтобы, например, бабушка, живущая возле Тоо-Ашуу, могла звонить внуку в Бишкек или Нью-Йорк. При наборе номера сигнал сначала поступает на базовую станцию, а потом идет от вышки к вышке. Весь процесс занимает секунды - это та самая тишина в трубке, которую вы слышите, прежде чем начинаются гудки.

Сейчас мы строим базы на основе волоконно-оптических линий связи. Они пропускают неограниченное количество сигналов. У релейных линий, которых в нашей стране пока больше, возможности скромнее.

- Почему вы решили стать связистом?

- Я родился в семье связистов - отец и мать проработали в этой сфере 40 лет. Когда пришел из армии, устроился на ту же станцию. Это было в 1987 году... Сегодня я - сотрудник коммерческой компании, построил с ее командой 150 базовых станций. Мы и в Непале работали - 30 вышек там установили. Часто возводим объекты в отдаленных, труднодоступных районах, бывают командировки, которые длятся несколько месяцев. Летом такая работа особых проблем не доставляет, но в силу различных обстоятельств базовые станции часто строят зимой, и тогда это весьма тяжелый процесс. Нам ведь не только себя на вершину горы нужно "принести", но и оборудование. Его далеко не всегда доставляют вертолетом.

- Экстремально у вас там...

- Очень часто самой трудной для команды является задача дойти до объекта. Скажем, на перевале Алабель находится станция, которая обеспечивает связью одноименное ущелье. Когда там случилась поломка, мы приехали на Сусамыр к 14.00, нагрузились аппаратурой и только к девяти часам вечера до брались до места. А ведь еще надо было выяснить причину поломки и провести ремонт. Это было в декабре, температура на перевале - почти минус 40, кругом снег. Когда мы все починили, началась вьюга - спускаться было опасно, и мы заночевали в контейнере. Без света и обогрева... Такие обстоятельства, конечно, нельзя назвать нормальными, но из ряда вон выходящими мы их тоже не считаем.

Путь до базы - это всегда настоящий поход. К примеру, на РРС-7 на Иссык-Куле мы идем с 9 часов утра до 7 вечера. В Оше многие восхождения начинаются рано утром и заканчиваются к полуночи. Наша задача - в любой ситуации и при любых условиях дойти до места и устранить неполадки.

- Горы - это всегда риск. Вы часто в прямом смысле слова рискуете жизнью?

- Наша самая высокая станция РРС-5 установлена так далеко, что только до подножия горы надо идти на лыжах два дня. На машине можно доехать исключительно летом. Там построено несколько лагерей, чтобы группа могла заночевать и продолжить восхождение. Путь делится на несколько этапов: 7 километров, ночевка, 14 километров и еще один привал. Последний 800-метровый подъем продолжается около четырех часов под углом в 45 градусов. Площадка, к которой инженеры держат путь, находится на высоте 4200 метров.

Несколько человек умерли, когда поднимались туда... Ребята рассказывали про случай в 1997 году. Тогда один из связистов отставал и сказал другим, чтобы шли вперед без него. Группа продвинулась буквально на десяток метров, а когда вернулась за ним, парень был уже мертв - сердце просто не выдержало.

© Фото / Нурбек ДозалиевОдна из радиорелейных станций, которые построил Нурбек Дозалиев - Кыргызстанцы часто негативно реагируют на установку вышек сотовой связи возле их домов? Я сама была свидетелем истории, когда одну станцию сначала установили, а потом убрали, так как люди начали возмущаться.

- В Бишкеке пришлось убрать много станций. Одним платят за охрану вышки, другим - нет, вот последние и жалуются. В Кызыл-Туу одну вышку даже подпалили... Но вообще, в регионах к этому относятся иначе, там связь дает возможность не быть оторванным от внешнего мира. Когда мы устанавливаем станцию, местные жители нас на лошадях возят, тои устраивают. Но когда приезжаем для ремонта, отношение почему-то совсем другое - даже на просьбу дать коня, чтобы подняться в гору, нам сухо отвечают, что все лошади заняты.

Помню, однажды под Новый год пришлось подниматься к станции больше, чем полдня. Ребята возмущались: у всех дома салаты, гости, злые жены, а нам приходится лезть в горы, чтобы ремонтировать вышку. Но починили, успели...

- Вы обмолвились, что успели поработать и в Непале...

- Да, там, если температура воздуха превышает определенный порог, компания может позволить себе не работать. А наша команда трудится и в дождь, и холод, и в жару - за полгода заказчик получил 30 вышек. Местным на это потребовалось бы гораздо больше времени.