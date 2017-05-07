Стартовал второй тур президентских выборов во Франции

7 мая 2017, 14:54 Комментарии

Во Франции в 8:00 по местному времени (12:00 по бишкекскому времени) открылись участки для голосования во втором туре президента страны. Они будут открыты до 19:00 (23:00 бшк).

Во втором туре участвуют кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.

В субботу, 6 мая, голосование прошло в заморских территориях и департаментах Франции.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента. Ле Пен набрала 21,3 процента голосов.

Президент во Франции избирается на пять лет и один раз может быть