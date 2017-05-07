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Стартовал второй тур президентских выборов во Франции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359484_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424662-ru.html

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Второй день в Чон-Алайском районе фиксируется дрожь земли

7 мая 2017, 14:54       Комментарии

Во Франции в 8:00 по местному времени (12:00 по бишкекскому времени) открылись участки для голосования во втором туре президента страны. Они будут открыты до 19:00 (23:00 бшк).
Во втором туре участвуют кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.
В субботу, 6 мая, голосование прошло в заморских территориях и департаментах Франции.
В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента. Ле Пен набрала 21,3 процента голосов.
Президент во Франции избирается на пять лет и один раз может быть

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