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Лжереализаторы растительного масла "кинули" бишкекчанина на 320 тыс. сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359467_lj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424661-ru.html

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Героя надо знать в лицо. Каждый вечер бишкекчанин моет остановку

7 мая 2017, 15:01       Комментарии

Лжепоставщики договорились с жителем г. Бишкек о поставках растительного масла на сумму 320 тыс. сомов, но получив сумму исчезли из вида. Ввиду чего в конце апреля этого года мужчина обратился в УВД Первомайского района с заявление о мошенничестве.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по этому делу были задержаны подозреваемые, гражданка республики Татарстан РФ Рузалия Габдуллина 1991 г.р., и Дмитрий Аргатюг 1996 г.р., уроженец Чуйской области.
Стоит отметить, что в ходе расследования выяснилось, что подозреваемые промышляли уже давно. Так с заявлением о мошенничестве на задержанных обратилось еще пять граждан. Злоумышленники входили в доверие людей под разными предлогами. Также установлено, что задержанная Габдуллина часто меняла цвет волос. Милиция просит обращаться возможных пострадавших в УВД Первомайского района

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