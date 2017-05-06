Лжереализаторы растительного масла "кинули" бишкекчанина на 320 тыс. сомов

7 мая 2017, 15:01 Комментарии

Лжепоставщики договорились с жителем г. Бишкек о поставках растительного масла на сумму 320 тыс. сомов, но получив сумму исчезли из вида. Ввиду чего в конце апреля этого года мужчина обратился в УВД Первомайского района с заявление о мошенничестве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по этому делу были задержаны подозреваемые, гражданка республики Татарстан РФ Рузалия Габдуллина 1991 г.р., и Дмитрий Аргатюг 1996 г.р., уроженец Чуйской области.

Стоит отметить, что в ходе расследования выяснилось, что подозреваемые промышляли уже давно. Так с заявлением о мошенничестве на задержанных обратилось еще пять граждан. Злоумышленники входили в доверие людей под разными предлогами. Также установлено, что задержанная Габдуллина часто меняла цвет волос. Милиция просит обращаться возможных пострадавших в УВД Первомайского района