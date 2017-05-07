Полицейские в США застрелили подростка с пневматическим пистолетом

7 мая 2017, 15:14 Комментарии

Полицейские города Сан-Диего (штат Калифорния, США) застрелили 15-летнего подростка. В пресс-релизе, размещенном в официальном Twitter-аккаунте стражей порядка, отмечается, что двое патрульных прибыли по вызову на парковку школы Торри Пайнс, на которой стоял подозрительный человек.

Они подошли к юноше, когда тот достал пистолет и направил на одного из офицеров. Полицейские несколько раз потребовали от того бросить оружие. После того, как молодой человек не подчинился, оба офицера несколько раз выстрелили в него. Стражи порядка оказали раненному ими первую медицинскую помощь, но юноша скончался в больнице. Позднее выяснилось, что он был вооружен пневматическим пистолетом.

Предварительное расследование показало, что человек, позвонивший в полицию, и был тем самым юношей. Он учился в той самой школе.