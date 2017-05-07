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Нарушитель против трех милиционеров — одного провез на капоте

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424659-ru.html

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7 мая 2017, 14:59       Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. Инспектора патрульной милиции "прокатили" на капоте в Баткене, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления внутренних дел Баткенской области.
Инцидент произошел 6 мая на улице Нургазиева, рядом с центральным рынком.
"Водитель автомашины Opel проигнорировал дорожный знак, за это его попытался остановить инспектор. Однако мужчина не подчинился и поехал дальше. Наш коллега лег на капот и проехал таким образом некоторое расстояние. Задержать водителя не удалось, он скрылся", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что милиционер не пострадал. Нарушителя сейчас ищут. Оперативникам известен госномер машины, но личность водителя пока установить не удалось.
Видео, сделанное очевидцем происшествия, запечатлело, как автомобиль нарушителя пытаются остановить три сотрудника ПМ. Водитель сначала провез инспектора на капоте, а потом проехал короткую дистанцию, пока милиционеры на ходу пытались открыть окна машины. В итоге ему удалось скрыться.

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