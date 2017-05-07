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Трагедия в Узгене: Дональд Трамп выразил соболезнования Кыргызстану

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/traged...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424658-ru.html

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Президент Д.Трамп выразил соболезнование президенту КР в связи с гибелью людей от оползня

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7 мая 2017, 14:21       Комментарии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования президенту Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
"От имени американского народа позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким жертв оползня, сошедшего в Ошской области. Я опечален этой трагедией и гибелью невинных детей. В это тяжелое время в своих мыслях и молитвах мы вместе с народом Кыргызской Республики", — отмечено в телеграмме соболезнования.
Президент Дональд Трамп также выразил готовность оказать поддержку Кыргызстану с связи с произошедшей трагедией.
Напомним, в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в 6 часов 50 минут на жилые дома в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, погибло 24 человека.

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