Трагедия в Узгене: Дональд Трамп выразил соболезнования Кыргызстану

7 мая 2017, 14:21 Комментарии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования президенту Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"От имени американского народа позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким жертв оползня, сошедшего в Ошской области. Я опечален этой трагедией и гибелью невинных детей. В это тяжелое время в своих мыслях и молитвах мы вместе с народом Кыргызской Республики", — отмечено в телеграмме соболезнования.

Президент Дональд Трамп также выразил готовность оказать поддержку Кыргызстану с связи с произошедшей трагедией.

Напомним, в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в 6 часов 50 минут на жилые дома в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, погибло 24 человека.