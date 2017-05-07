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«Георгиевская лента» попала под запрет в Ташкенте

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/georgi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424657-ru.html

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7 мая 2017, 15:00       Комментарии

В столице Узбекистана запретили ношение «георгиевских лент» и проведение других «неразрешенных» мероприятий 9 мая. Об этом сообщает «Обозреватель».
Власти страны выступают за использование ленточки цвета узбекского флага вместо «георгиевских ленточек», которые считаются российским символом победы в Великой Отечественной войне.
«Наряд милиции останавливает каждый автомобиль, в салоне которого повязана «Георгиевская лента». Затем водителям приказывают убрать ленты. Когда я спросил их: «Зачем это надо?», они мне заявили: «Это угроза дорожной безопасности,  лента мешает управлению автомобилем», — цитирует СМИ жителя Ташкента, которому милиция приказала убрать символ с машины.
Ранее посольство России в Ташкенте начало акцию по бесплатной раздаче «георгиевских ленточек» в столице Узбекистана.

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