«Георгиевская лента» попала под запрет в Ташкенте

7 мая 2017, 15:00 Комментарии

В столице Узбекистана запретили ношение «георгиевских лент» и проведение других «неразрешенных» мероприятий 9 мая. Об этом сообщает «Обозреватель».

Власти страны выступают за использование ленточки цвета узбекского флага вместо «георгиевских ленточек», которые считаются российским символом победы в Великой Отечественной войне.

«Наряд милиции останавливает каждый автомобиль, в салоне которого повязана «Георгиевская лента». Затем водителям приказывают убрать ленты. Когда я спросил их: «Зачем это надо?», они мне заявили: «Это угроза дорожной безопасности, лента мешает управлению автомобилем», — цитирует СМИ жителя Ташкента, которому милиция приказала убрать символ с машины.

Ранее посольство России в Ташкенте начало акцию по бесплатной раздаче «георгиевских ленточек» в столице Узбекистана.