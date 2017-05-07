Самый масштабный военный парад в истории Казахстана прошел в Астане

7 мая 2017, 13:26 Комментарии

В Астане прошел самый масштабный военный парад в истории Казахстана. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает портал NUR.kz.

Смотр был приурочен к 25-летию создания вооруженных сил республики.

Маршем по площади Независимости прошли более пяти тысяч военнослужащих, кроме того, зрителям показали 400 единиц военной техники.

Перед гостями и участниками парада выступил президент Нурсултан Назарбаев, который заявил, что у его страны нет врагов ни в одной точке земного шара. "Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила", - отметил глава государства.

Президент Казахастана поздравил ветеранов с 72-летием победы в Великой Отечественной войне.