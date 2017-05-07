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Самый масштабный военный парад в истории Казахстана прошел в Астане

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359483_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424656-ru.html

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7 мая 2017, 13:26       Комментарии

В Астане прошел самый масштабный военный парад в истории Казахстана. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает портал NUR.kz.
Смотр был приурочен к 25-летию создания вооруженных сил республики.
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