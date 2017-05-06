Ночной рейд УПМ: Дебоширы, пьяные таксисты и просто водители нарушители

7 мая 2017, 14:50 Комментарии

В связи с участившимися случаями ДТП и грубых нарушений правил дорожного движения на территории г. Бишкек с 4 по 5 мая УПМ ГУВД г. Бишкек провело рейдовое мероприятие.

Стоит отметить что блюстители порядка дежурили сутками. "ВБ" также решил выйти в ночную смену патрульной милиции.

В темное время суток интенсивность уличного движения значительно снижается. А потому патрульной милиции сразу же бросается в глаза правонарушения на дорогах. Некоторые автолюбители прибегают к хитрости, чтоб уйти от закона.

Так, например, в жилмассиве Бакай-Ата в припаркованном авто водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, прикинулся будто бы он спит. Однако, автовладельца "Тайота Марк 2" разоблачили и составили протокол.

Затем было несколько часов затишья, в рации звучали лишь позывные и сообщения о ссорах на бытовой почве.

После того, как в городе наступила глубокая ночь по общему каналу УПМ прозвучало сообщение о незаконной полной тонировке стекол автомобиля. Прибыв на место, экипаж составил протокол и принудительно попросил водителя устранить нарушение. Автовладелец с неохотой выполнил указание, пытаясь уговорить милиционеров отпустить его под честное слово, что он все исправит у себя дома. Но все же ему пришлось снимать все на месте.

Спустя время был замечен еще один автомобиль с тонированными передними боковыми стеклами. Здесь водитель не стал спорить, пояснив, что авто купил авто не давно, и поэтому не успел снять "тонировку".

Но основной задачей данного рейда стала проверка автовладельцев на вождение в нетрезвом виде, так как по этой причине происходит большинство ДТП, приводящее к трагичным последствиям. Самыми распространенными местами, где выявляются водители, севшие за руль после веселого застолья, являются увеселительные заведения.

Ввиду чего на улице Токомбаева и Масалиева (Южная магистраль) где расположено огромное количество различных ресторанов и кафе велся особый контроль. Патрульная милиция останавливала автомашины, движущиеся на перекрестке улиц Токомбаева и Байтик-Баатыра возле парка им. Д.Асанова. Водители с пониманием относились к требованию остановиться, так как даже будучи трезвым можно попасть в ДТП из-за пьяного участника дорожного движения.

Около 01.30 ночи автоинспектор жезлом указал водителю такси остановиться, однако тот проигнорировал и поехал дальше, началась погоня. Нарушитель попытался скрыться, уезжая дворами, но проехав несколько километров он совершил неудачный маневр и его поймали. Как выяснилось причина, по которой он уходил от преследования, было алкогольное опьянение.

Стоит отметить, что нарушитель с трудом стоял на месте. В наркологии подтвердили факт нетрезвого состояния, после чего был составлен протокол.

Как сообщают в Республиканском центре наркологии, именно в ночное время суток у большинства водителей алкотест выявляет положительный результат. По данным УПМ всего за время рейдового мероприятия по городу Бишкек было выявлено 32 автолюбителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

В итоге рейд закончился только под утро. Всего за время мероприятия было зарегистрировано 3176 тысяч нарушений ПДД. Из них 1667 автовладельцев оштрафованы за выезд на полосу встречного движения. С тонировочными покрытиями боковых, а также лобовых стекол было выявлено 17 автомашин. На штраф стоянку поставлено 111 транспортных средств.