Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ночной рейд УПМ: Дебоширы, пьяные таксисты и просто водители нарушителиНочной рейд УПМ: Дебоширы, пьяные таксисты и просто водители нарушителиТрагедия в Узгене: Дональд Трамп выразил соболезнования КыргызстануТрагедия в Узгене: Дональд Трамп выразил соболезнования Кыргызстану

Кабмин: Открыты счета для пострадавших при оползне и землетрясении на юге Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kabmin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424654-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр поручил доставить необходимые стройматериалы в пострадавшие от землетрясений населенные пункты в Чон-Алае

Люди поджигали станции сотовой связи — о чем не говорят инженеры Кыргызстана

Трагедия в Узгене: Дональд Трамп выразил соболезнования Кыргызстану

Звезды шоу-бизнеса Кыргызстана записали клип к 9 мая

Оползень может обрушиться на 11 домов в Ошской области

7 мая 2017, 14:42       Комментарии

Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Лицевой счет: 4407012100009282
Ошское РОК 701
Вид платежа 2100
ИНН 00103200110150
Желающие оказать помощь пострадавшим в  результате землетрясения, произошедшего в Чон-Алайском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Лицевой счет: 4407012100009383
Ошское РОК 701
Вид платежа 2100
ИНН 00103200110150

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум