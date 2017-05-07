Кабмин: Открыты счета для пострадавших при оползне и землетрясении на юге Кыргызстана

7 мая 2017, 14:42 Комментарии

Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Лицевой счет: 4407012100009282

Ошское РОК 701

Вид платежа 2100

ИНН 00103200110150

Желающие оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего в Чон-Алайском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Лицевой счет: 4407012100009383

Ошское РОК 701

Вид платежа 2100

ИНН 00103200110150