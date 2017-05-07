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Звезды шоу-бизнеса Кыргызстана записали клип к 9 мая

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zvezdy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424653-ru.html

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7 мая 2017, 14:01       Комментарии

Звезды шоу-бизнеса Кыргызстана записали клип к 9 мая на песню "Бьется в тесной печурке огонь". Запись была опубликована накануне, 6 мая, на Facebook-странице отечественного Общественного фонда "Prima".
В съемки клипа приняли участие отечественные звезды шоу-бизнеса. В числе знаменитостей, исполнивших по несколько строчек знаменитой песни в современной джазовой обработке, — солистка российской группы "Город 312" Светлана "Ая" Назаренко, Мирбек Атабеков, Гульзада Рыскулова, Ксения Стрельцова, Аяна Касымова, Виктория Юртаева, Нурлан Мамбетов и другие.
"9 мая — это не просто праздник, это напоминание о том, что наш мир очень и очень хрупкий, он держится на плечах самых отважных людей, большинства из которых уже нет с нами… Но память о них — это послание из прошлого о том, что мы с вами, люди, не должны допустить повторения тех страшных событий", — с такими словами к аудитории обращаются представители Общественного фонда "Prima".
Отметим, песня "Бьется в тесной печурке огонь" активно набирает популярность в Сети. На данный момент клип посмотрели более 5 тыс. пользователей соцсети.

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