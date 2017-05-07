7 мая 2017, 14:01 Комментарии

Звезды шоу-бизнеса Кыргызстана записали клип к 9 мая на песню "Бьется в тесной печурке огонь". Запись была опубликована накануне, 6 мая, на Facebook-странице отечественного Общественного фонда "Prima".

В съемки клипа приняли участие отечественные звезды шоу-бизнеса. В числе знаменитостей, исполнивших по несколько строчек знаменитой песни в современной джазовой обработке, — солистка российской группы "Город 312" Светлана "Ая" Назаренко, Мирбек Атабеков, Гульзада Рыскулова, Ксения Стрельцова, Аяна Касымова, Виктория Юртаева, Нурлан Мамбетов и другие.

"9 мая — это не просто праздник, это напоминание о том, что наш мир очень и очень хрупкий, он держится на плечах самых отважных людей, большинства из которых уже нет с нами… Но память о них — это послание из прошлого о том, что мы с вами, люди, не должны допустить повторения тех страшных событий", — с такими словами к аудитории обращаются представители Общественного фонда "Prima".

Отметим, песня "Бьется в тесной печурке огонь" активно набирает популярность в Сети. На данный момент клип посмотрели более 5 тыс. пользователей соцсети.