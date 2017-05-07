Оползень может обрушиться на 11 домов в Ошской области

7 мая 2017, 13:27 Комментарии

7 мая - Sputnik. В Кара-Кульджинском сельском округе одноименного района Ошской области возможен сход оползня, сообщила пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, на участке Жайыттын-Усту появились трещина длиной 22 метра, шириной 5 сантиметров и глубиной один метр. Земляная масса может обрушиться на 11 домов.

Районная комиссия по гражданской обороне в настоящее время переселяет местных жителей к родственникам.

© Фото / пресс-служба МЧС КРВ Кара-Кульджинском сельском округе одноименного района Ошской области возможен сход оползня 29 апреля утром на жилые дома в селе Аюу Узгенского района Ошской области сошел оползень, под которым остались 24 человека. Поисковые работы велись с момента трагедии, были найдены тела восьмерых. 4 мая поиски прекратили с согласия родственников погибших.

После этого в районе сошли еще несколько оползней, обошлось без жертв.