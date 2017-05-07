Минтранс обещает наказывать работников, нарушающих нормы при укладке асфальта

7 мая 2017, 13:28 Комментарии

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики обещает наказывать работников, нарушающих нормы при укладке асфальта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с проведением в последние дни в регионах масштабной работы по осуществлению ямочного ремонта структурными подразделениями Департамента дорожного хозяйства при МТиД КР главой Минтрансдора Жамшитбеком Калиловым даны поручения соответствующим управлениям автомобильных дорог ведомства и их руководителям проводить рейды с привлечением специалистов. В ходе проверок будет придаваться огромное значение соблюдению технологии проведения ямочного ремонта и укладки асфальтобетона. В отношении лиц, допустивших нарушения технологии производства работ, будут предприняты меры дисциплинарного взыскания", — обещают в Минтрансе КР.

В качестве примера в ведомстве привели недавнюю рабочую поездку министра транспорта по Чуйской области. В ходе инспекции Жамшитбек Калилов выявил нарушения технологии производства работ на 26-27 км автодороги Бишкек-Торугарт. По результатам проверки рабочим сделано замечание, а по отношению к руководителям приняты меры административного воздействия.