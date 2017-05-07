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Минтранс обещает наказывать работников, нарушающих нормы при укладке асфальта

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mintra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424651-ru.html

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7 мая 2017, 13:28       Комментарии

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики обещает наказывать работников, нарушающих нормы при укладке асфальта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с проведением в последние дни в регионах масштабной работы по осуществлению ямочного ремонта структурными подразделениями Департамента дорожного хозяйства при МТиД КР главой Минтрансдора Жамшитбеком Калиловым даны поручения соответствующим управлениям автомобильных дорог ведомства и их руководителям проводить рейды с привлечением специалистов. В ходе проверок будет придаваться огромное значение соблюдению технологии проведения ямочного ремонта и укладки асфальтобетона. В отношении лиц, допустивших нарушения технологии производства работ, будут предприняты меры дисциплинарного взыскания", — обещают в Минтрансе КР.
В качестве примера в ведомстве привели недавнюю рабочую поездку министра транспорта по Чуйской области. В ходе инспекции Жамшитбек Калилов выявил нарушения технологии производства работ на 26-27 км автодороги Бишкек-Торугарт. По результатам проверки рабочим сделано замечание, а по отношению к руководителям приняты меры административного воздействия.

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