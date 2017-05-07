К нарушителям технологии ремработ на дорогах Минтранспорта КР приняло меры

7 мая 2017, 12:52 Комментарии

Бишкек, 7 мая /Кабар/. Министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов выявил нарушения технологии производства работ на 26 - 27 км автодороги Бишкек-Торугарт в ходе инспекционной поездки по Чуйской области. Были обнаружены нарущения процесса укладки асафальтобетона при проведении ямочного ремонта. Министр сделал рабочим замечание, а к их руководителям были приняты меры административного воздействия.

По сообщению пресс-службы ведомства, в связи с проведением в последние дни в регионах масштабной работы по осуществлению ямочного ремонта структурными подразделениями Департамента дорожного хозяйства при МТиД КР главой минтрансдора КР Ж.Калиловым даны поручения соответствующим управлениям автомобильных дорог Центрального аппарата МТиД КР, руководителям Департаментом дорожного хозяйства при МТиД КР проводить рейды с привлечением специалистов, в ходе которых будут придаваться огромное значение соблюдению технологии проведения ямочного ремонта и укладки асфальтобетона. В отношении лиц, допустивших нарушения технологии производства работ, будут предприняты меры дисциплинарного взыскания.