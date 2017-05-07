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Семь вещей, которые бесят кассиров в бишкекских супермаркетах

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424649-ru.html

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7 мая 2017, 13:10       Комментарии

Бишкекские кассиры признались, что на работе им часто приходится сдерживать эмоции. Что чаще всего является поводом для раздражения работников супермаркетов, выяснил Sputnik Кыргызстан.
1. Сколько можно игнорировать или, что еще хуже, смеяться над вопросом: "Здравствуйте, пакет нужен?"! Мы проявляем вежливость и хотим слышать вразумительный ответ, а не "давай считай быстрее!".
2. "Добавлю к окладу пару тысяч, а остальное все равно доворуешь". Такой ответ руководства не только злит, но и оскорбляет. Сделать тут ничего нельзя, поскольку "свои" в супермаркетах действительно воруют много и часто, что бросает тень на честных сотрудников. Однако никто никого не "сдает", так как в этом случае оштрафуют или уволят всю смену.
3. Магазин - не обменное бюро! Каждый вечер мы сдаем кассу, поэтому не нужно поутру с оголтелым видом забегать в супермаркет и требовать срочно разменять тысячную купюру. А брать коробок спичек и расплачиваться за него все той же банкнотой, вообще свинство.
4. Раздражают воришки. Наверное, в супермаркете похищается каждая 30-я единица товара. Это неудивительно - обойти электромагнитный датчик легко. Такие мелкие кражи заметно сказываются на зарплате кассиров.
5. "Рассчитайте меня, а?". Впереди такого покупателя - целая очередь, но, возомнив себя самым важным клиентом, он пробирается вперед под гул недовольства и со словами "У меня тут мало, рассчитайте быстрее" выкладывает на ленту целую корзину продуктов... Совесть есть?!
6. Молодые беспредельщики. Чаще всего это дети из богатых семей - они могут кататься по торговому залу в корзинах для покупок и выкрикивать что-нибудь неприличное, хватать алкоголь и "энергетики", распивать их еще до кассы, и вообще, вести себя крайне вызывающе. Такое случается не часто, но все-таки... Иногда мы делаем обнаглевшим покупателям замечания, однако все тщетно.
7. Нетерпеливые клиенты. Всем всегда "надо побыстрее", и все почему-то считают, что мы, кассиры, специально медлим. Разумному человеку должно быть ясно, что с техникой могут возникнуть проблемы. Если вы хотите, что все было подсчитано верно, наберитесь терпения и подождите.

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