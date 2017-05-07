Президент Д.Трамп выразил соболезнование президенту КР в связи с гибелью людей от оползня

7 мая 2017, 12:33 Комментарии

Бишкек, 7 мая /Кабар/. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области.

По сообщению Отдела информационной политики Аппарата Президента КР, в нем говорится:

"От имени американского народа, позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким жертв оползня, сошедшего в Ошской области. Я опечален этой трагедией и гибелью невинных детей. В это тяжелое время в своих мыслях и молитвах мы вместе с народом Кыргызской Республики", - говорится в телеграмме Д.Трампа.

Президент США также выразил готовность оказать поддержку Кыргызстану с связи с произошедшей трагедией.