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Президент Д.Трамп выразил соболезнование президенту КР в связи с гибелью людей от оползня

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424648-ru.html

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Трамп соболезнует Кыргызстану в связи с оползнем в Узгене

7 мая 2017, 12:33       Комментарии

Бишкек, 7 мая /Кабар/. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области.
По сообщению Отдела информационной политики Аппарата Президента КР, в нем говорится:
"От имени американского народа, позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким жертв оползня, сошедшего в Ошской области. Я опечален этой трагедией и гибелью невинных детей. В это тяжелое время в своих мыслях и молитвах мы вместе с народом Кыргызской Республики", - говорится в телеграмме Д.Трампа.
Президент США также выразил готовность оказать поддержку Кыргызстану с связи с произошедшей трагедией.

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