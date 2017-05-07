Огромное дерево упало на проезжую часть в Бишкеке — очевидец

7 мая 2017, 12:25 Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. На улице Токтогула (пересекает Турусбекова) в Бишкеке из-за ливневого дождя упало дерево, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в муниципальном предприятии "Зеленстрой".

Произошло это около 5 часов утра в воскресенье. По информации "Зеленстроя", корни дерева были частично деформированы соседним ирригационным лотком. Самому дереву (вяз мелколистный) примерно 50-60 лет. Пострадавших в результате ЧП нет.

Других фактов падения деревьев в городе за ночь не зафиксировано, добавили в "Зеленстрое".