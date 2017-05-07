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Огромное дерево упало на проезжую часть в Бишкеке — очевидец

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424647-ru.html

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Дожди и грозы — погода в Бишкеке на 7 мая

7 мая 2017, 12:25       Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. На улице Токтогула (пересекает Турусбекова) в Бишкеке из-за ливневого дождя упало дерево, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в муниципальном предприятии "Зеленстрой".
Произошло это около 5 часов утра в воскресенье. По информации "Зеленстроя", корни дерева были частично деформированы соседним ирригационным лотком. Самому дереву (вяз мелколистный) примерно 50-60 лет. Пострадавших в результате ЧП нет.
Других фактов падения деревьев в городе за ночь не зафиксировано, добавили в "Зеленстрое".

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