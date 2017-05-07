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Сначала сбили, потом переехали — женщина погибла на трассе Бишкек — Алматы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424646-ru.html

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7 мая 2017, 12:45       Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии на трассе Бишкек - Алматы погибла женщина, сообщает Sputnik Казахстан.
Трагедия произошла 6 мая. По словам очевидцев, погибшая переходила дорогу в неположенном месте.
По данным СМИ Казахстана, это произошло под мостом на повороте в город Каскелен. Фургон на большой скорости двигался в сторону Алматы, и, когда на проезжую часть неожиданно выбежала женщина, водитель не успел сориентироваться. От удара пешехода отбросило под колеса другой машины, которая смогла остановиться лишь через сотню метров.
Также известно, что дорога на этом участке освещалась очень слабо.

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