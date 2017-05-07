В Бишкеке пройдут Дни культуры Катара в Кыргызстане (программа)

7 мая 2017, 12:21 Комментарии

С 10 по 12 мая в Бишкеке пройдут Дни культуры Государства Катар в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

K-News представляет вашему вниманию программу мероприятий Дней культуры:

10 мая — 13:40-17:00 — Церемония открытия и работа выставки национальных изделий Катара на передней площадке Театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.

11 мая — 18:00-18:30 — Открытие выставки живописи катарских художников (фойе Театра оперы и балета им. А. Малдыбаева).

11 мая — 18:00-18:30 — Торжественное открытие Дней культуры Государства Катар в Кыргызской Республике (Театр оперы и балета им. А. Малдыбаева).

11 мая — 18:45 — Концерт мастеров искусств (Театр оперы и балета им. А. Малдыбаева).

12 мая — 12:30-15:00 — Лекции творческой и научной интеллигенции Государства Катар в арабском зале Национальной библиотеки Кыргызской Республики им. А. Осмонова.

12 мая — 16:00 — Концерт катарских и кыргызских мастеров искусств в Кыргызской Национальной консерватории им. К. Молдобасанова.