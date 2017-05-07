Письма с фронта: Весточка от врача из г. Фрунзе "Тыл и фронт неразделимы"

7 мая 2017, 12:11 Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.

Врач из города Фрунзе Рита Добрушина отправила своему знакомому военному Николаю письмо на фронт. Послание написано в стихотворной форме, в котором говориться о важной роли тыла и фронта в достижении победы. Весточка была отправлена второго апреля 1943 года.

"Товарищ Коля! Вам в ответ, Наш будет пламенный привет! Желаем Вам быть бодрым вечно, скосить врага бесчеловечного, стереть его с земли лица! Мы будем горды за бойца! Довольны, что подаркам рады, носить их на здоровье надо, да лихом не поминать и изредка хоть, но писать. В тылу живем мы не бездельно, своей работой честной, дельной на помощь вам хотим прийти, чтобы врага с пути смести. Ведь тыл и фронт неразделимы, у нашей Родины любимой мы против гитлеровских уз в борьбе, всегда у нас союз. В тылу мы помогаем Вам борьбой с болезнями, заразой, даем отпор врагам – тифам, стараемся убить их сразу. Чтоб фронту дать смогли бойцов – здоровых сильных молодцов! Хотим, чтоб был здоровый тыл, чтоб каждый чистоты любил и очень, очень тогда рады, когда видны плоды труда. Для Вас успех в труде – награда – ее достичь хотим всегда. Ну, вот на этом я кончаю свое, товарищ письмецо и Вам от всей души желаю быть лучшим, доблестным бойцом!",- письмо Риты Добрушиной врача санитарно-противоэпидемической областной станции г. Фрунзе.