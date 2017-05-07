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Gundogar: Введены новые тарифы для пассажиров "Туркменховаёллары"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gundogar-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424643-ru.html

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7 мая 2017, 12:12       Комментарии

Gundogar: Национальная авиакомпания "Туркменховаёллары" с 1 мая 2017 года подняла цены на авиабилеты по всем направлениям для всех категорий пассажиров.
О предстоящем повышении цен на пассажирские и грузовые авиа- и железнодорожные перевозки в Туркменистане было объявлено на заседании Кабинета министров страны в середине апреля нынешнего года. Вице-премьер правительства Байрам Аннамередов доложил о полученном от рядовых работников транспортной отрасли предложении поднять цены с целью улучшения собственной работы.
Предложение было поддержано президентом К. Бердымухаммедовым, который, в свою очередь, обосновал целесообразность повышения тарифов "поэтапным переходом экономики страны на рыночные отношения".
Начиная с 1 мая 2017 года, самый дешевый билет на авиарейс "Туркменховаёллары" Ашхабад—Москва—Ашхабад стоит 1311 манатов (375 долларов США по официальному курсу). До Лондона и обратно из Ашхабада можно долететь за 840 долларов США. Поездка в Пекин обойдется в 620 долларов, Дели — 410 долларов, Дубай — 350 долларов, Минск — 455 долларов, Стамбул — 480 долларов, Париж — 750 долларов США.
Одно из самых популярных туристических направлений "Туркменховаёллары" — Таиланд. Билет из Ашхабада до Бангкока и обратно с 1 мая 2017 года стоит 675 долларов США.
Для сравнения, прямой перелет по маршруту Москва—Бангкок—Москва на самолете "Тайских авиалиний" или "Аэрофлота" стоит около 550 долларов США.

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