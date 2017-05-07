Дни культуры Катара впервые будут проведены в Кыргызстане (программа)

7 мая 2017, 12:21 Комментарии

Бишкек, 7 мая /Кабар/. Посольство Государства Катар в Кыргызстане совместно с Министерством культуры, информации и туризма организовало Дни культуры Катара, которые пройдут в городе Бишкек с 10 по 12 мая 2017 года.

Ниже представлена Программа Дней культуры Государства Катар в Кыргызской Республике:

10 мая 13:40 - 17:00 часов - Церемония открытия и работа выставки национальных изделий Катара на передней площадке Театра оперы и балета им. А.Малдыбаева,

11 мая 18:00 - 18:30 часов - Открытие выставки живописи катарских художников (фойе Театра оперы и балета им. А.Малдыбаева),

11 мая 18:00 - 18:30 часов - Торжественное открытие Дней культуры Государства Катар в Кыргызской Республике (Театр оперы и балета им. А.Малдыбаева),

11 мая 18:45 часов - Концерт мастеров искусств (Театр оперы и балета им. А.Малдыбаева),

12 мая 12:30 - 15:00 часов - Лекции творческой и научной интеллигенции Государства Катар в арабском зале Национальной библиотеки Кыргызской Республики им. А.Осмонова,

12 мая 16:00 часов - Концерт катарских и кыргызских мастеров искусств в Кыргызской Национальной консерватории им. К.Молдобасанова.