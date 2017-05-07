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После серии землетрясений в Чон-Алае медработники обследовали 1 500 человек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424641-ru.html

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Открыт спецсчет для пострадавших от оползня и землетрясения на юге Кыргызстана

Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в результате оползня в Узгене и землетрясения в Чон-Алайском районе Оша

7 мая 2017, 12:03       Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. Врачи организовали посменное круглосуточное дежурство в Чон-Алайском районе после серии землетрясений, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.
3 мая на территории Таджикистана произошло семибалльное землетрясение, оно чувствовалось и в ряде населенных пунктов Кыргызстана. Ночью 5 мая на кыргызско-таджикской границе вновь были зафиксированы подземные толчки, в КР их сила составила 3-6 баллов. Пострадали сотни домов.
Медработники в последние дни осмотрели порядка 1 500 человек, из них 572 - дети до 14 лет. В больнице находятся двое, их состояние стабильное. В районе медицинскую помощь оказывают 18 врачей и 36 сотрудников среднего медицинского персонала. Задействованы шесть машин скорой медицинской помощи.

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