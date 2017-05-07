Президенты России и Казахстана поздравили кыргызстанцев с наступающим Днем Победы

7 мая 2017, 11:47 Комментарии

Главы Казахстана и России поздравили президента КР и кыргызстанцев с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины.

Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства", — говорится в послании Владимира Путина.

"В этот день мы вспоминаем имена тех, кто ковал нашу победу на полях сражений и трудовом фронте. Мы преклоняемся перед нашими ветеранами, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Наш общий долг состоит в продолжении всесторонней заботы о них.

День Великой Победы навсегда останется символом героизма и единства наших народов, отстоявших плечом к плечу светлое будущее для своих потомков", — с такими словами к кыргызстанцам обратился Нурсултан Назарбаев.