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Президенты России и Казахстана поздравили кыргызстанцев с наступающим Днем Победы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424640-ru.html

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7 мая 2017, 11:47       Комментарии

Главы Казахстана и России поздравили президента КР и кыргызстанцев с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины.
Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства", — говорится в послании Владимира Путина.
"В этот день мы вспоминаем имена тех, кто ковал нашу победу на полях сражений и трудовом фронте. Мы преклоняемся перед нашими ветеранами, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Наш общий долг состоит в продолжении всесторонней заботы о них.
День Великой Победы навсегда останется символом героизма и единства наших народов, отстоявших плечом к плечу светлое будущее для своих потомков", — с такими словами к кыргызстанцам обратился Нурсултан Назарбаев.

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