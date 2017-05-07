Кому в Дача СУ выплатили деньги со спецсчета МЧС

7 мая 2017, 12:05 Комментарии

В связи с активным обсуждением в соцсетях вопроса распределения денежных средств, поступивших на спецсчет МЧС Кыргызской Республики в помощь пострадавшим от кыргызстанцев, родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в поселке Дача СУ 16 января 2017 года, правительство разъясняет, кому в итоге поступила материальная помощь.

«27 апреля 2017 года, денежные средства были перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавших в результате авиационной катастрофы.

29 апреля 2017 года, по ранее достигнутому соглашению с пострадавшими, жителям поселка Дача СУ было выделено в целом 5 млн. сомов в виде единовременной материальной и моральной поддержки. Деньги были распределены специальной комиссией, созданной главой Ново-Павловского айыл окмоту», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что при распределении средств комиссия столкнулась с некоторыми проблемами. Сообщается, например, что в поселке Дача СУ есть лица, не относящиеся к числу пострадавших, имеющие несколько земельных участков и требующие выплаты единовременной моральной компенсации за каждый участок отдельно. Также есть случаи, когда несколько семей (родственники), проживающие в одном доме, требуют выплаты единовременной моральной компенсации отдельно на каждую семью, тем самым перекладывая решение родственных конфликтов на государство.

Необходимо отметить, что ранее правительственной комиссией совместно с родственниками погибших и пострадавшими было принято решение о выделении денежных средств в виде моральной поддержки остальным жителям поселка Дача СУ по принципу "один дом (один владелец участка) – одна поддержка". Соответственно, выделение средств отдельно на каждый земельный участок одного владельца и на каждую семью родственников, проживающих в одном доме, комиссия посчитала нецелесообразным.

Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.