Сразу пять машин столкнулись в Бишкеке

7 мая 2017, 11:18 Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. В субботу вечером в Бишкеке столкнулись сразу пять машин, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, авария произошла на пересечении улиц Некрасова и Льва Толстого примерно в 23.00.

"Я проезжал мимо и увидел, что BMW 3 и Honda Stepwgn стоят рядом после столкновения лоб в лоб - передние бамперы обеих машин были сильно повреждены. Рядом стояли такси, бус и еще одно легковое авто, которые также имели повреждения", - сказал очевидец.

В Управлении патрульной милиции ГУВД столицы информацию об аварии подтвердили.

На Станции скорой медицинской помощи сообщили, что вызовов по данному адресу не поступало.

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