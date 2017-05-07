Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев поздравил работников радио и связи с профессиональным праздникомАлмазбек Атамбаев поздравил работников радио и связи с профессиональным праздникомНа севере Ирака из водопроводных кранов пошла нефтьНа севере Ирака из водопроводных кранов пошла нефть

Сразу пять машин столкнулись в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424638-ru.html

Похожие новости

Сначала сбили, потом переехали — женщина погибла на трассе Бишкек — Алматы

Огромное дерево упало на проезжую часть в Бишкеке — очевидец

В Бишкеке пройдут Дни культуры Катара в Кыргызстане (программа)

Прогноз погоды: в Бишкеке временами дождь

Дожди и грозы — погода в Бишкеке на 7 мая

7 мая 2017, 11:18       Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. В субботу вечером в Бишкеке столкнулись сразу пять машин, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, авария произошла на пересечении улиц Некрасова и Льва Толстого примерно в 23.00.
"Я проезжал мимо и увидел, что BMW 3 и Honda Stepwgn стоят рядом после столкновения лоб в лоб - передние бамперы обеих машин были сильно повреждены. Рядом стояли такси, бус и еще одно легковое авто, которые также имели повреждения", - сказал очевидец.
В Управлении патрульной милиции ГУВД столицы информацию об аварии подтвердили.
На Станции скорой медицинской помощи сообщили, что вызовов по данному адресу не поступало.
О "смертельных" улицах Бишкека - рейтинге самых опасных дорог читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум