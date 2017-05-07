На севере Ирака из водопроводных кранов пошла нефть

7 мая 2017, 11:04 Комментарии

Из кранов в квартирах города Киркук на севере Ирака вместо воды пошла нефть. Об этом сообщает CNN Turk.

Смесь горючей жидкости с водой потекла в 50 жилых домах района Рахимава. Инженер Мохаммед Хелу (Helo Muhammed) рассказал журналистам, что причины произошедшего выясняются. "Это произошло не во всех домах на этой улице. (...) Мы пытаемся узнать, определить, как нефть могла попасть в водопроводную систему", - рассказал он.

Доступ к чистой проточной воде в районе ограничен.

Недалеко от Киркука находится крупное нефтяное месторождение. Здесь же проходит самый длинный в стране нефтепровод Киркук - Джейхан, который соединяет скважину и город Джейхан в Турции.