Дорога мечты, Или быть ли новой трассе на Иссык-Куле

7 мая 2017, 10:59 Комментарии

Реконструкция дороги Балыкчы-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду с недавних пор является предметом спора.

Заявки на участие в тендере на реконструкцию дороги тогда подали 4 компании, после победителем признали китайскую компанию "Лонг Хай", обязующуюся отремонтировать дорогу за 6 млрд 803,5 млн сомов. После, на фоне скандала вокруг тендера, пост премьер-министра покинул Темир Сариев. Тогда его обвинили, в том что он и его приближенные способствовали тому, чтобы именно "Лонг Хай" выиграла данный тендер. Не выдержав обвинений, Сариев тогда решил покинуть пост, вместе с ним своих мест лишились глава Минтранса Аргынбек Малабаев и его заместитель Улан Уезбаев.

Два года назад планировалась, что дорогу закончат к 2017 году, надеясь на финансирование, и денег от продажи ЗАО "Альфа Телеком", но этого так и не случилось. Прошлый летний сезон Кыргызстан встречал туристов, грязью и окопами. Прошел еще один год, но так ничего и не поменялось. Все также, неисчислимое количество объездов, по подсчетам их более 50, унылые лица рабочих, которые вот уже второй месяц работают за "спасибо", лениво махая лопатами.

Редакция K-News решила разобраться, на каком этапе проходит реконструкция и когда закончится ремонт.

С этими вопросами, мы обратились в Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций к Арстану Ибраеву.

По его словам, к 15 июню будет готово только два участка, начиная с 43 по 85 километр.

"Этот участок от аэропорта в селе Тамчы до въезда в Чолпон-Ату, второй – от выезда из города до села Бактуу-Долонот. Всего было выделено на строительство двух участков 212 млн сомов, и еще около 80. С подрядчиками были оговорены все сроки, к 15 июню эти участки должны быть полностью готовы. Если они не успеют то будут выплачивать штраф", — отметил Ибраев.

В свою очередь главный инженер компании "Лонг Хай" Аваз Чалакеев назвал другую дату, и заверил, что договаривались они совсем о другом.

"Да, на данное время идут работы на двух участках, идет строительство водопропускных труб, на участке с 22 км по 77 км и с 84 по 104 километр. Кроме этого уже начали класть асфальт с 43 по 47 с левой стороны, сейчас ведутся работы на участке с 69 км по 77 с правой стороны",- рассказал инженер.

На вопрос, так когда же закончиться ремонт, ответ не был получен ни от Минтрансдора, ни от представителя компании-подрядчика. Вторая отметила, что все упирается в финансы, которых нет. "Полностью дорога будет завершена, когда решиться денежный вопрос, их сейчас нет. Сотрудникам уже более двух месяцев не выдается заработная плата, о чем еще говорить. Да, недавно выделили 1 млрд сомов, но этих средств хватит, чтобы закончить только два участках о которых говорил ранее. Но деньги еще не поступили, а без них работа просто встанет", — отметил он.

Хотелось отметить, что 1 млрд сомов выделены из небюджетных средств. Их конечно же хватит, чтобы покрыть долги по заработной плате работникам, и ремонта меньшей части дороги. Об этих деньгах то говорят, но по факту их еще никто не видел, и будут ли они вообще вот в чем вопрос. Можно сказать, что в очередной раз наши власти показали "профессионализм", и провалили экзамен перед ожидаемым туристическим сезоном.

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