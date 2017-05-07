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Ведущие телеканалы США отказались транслировать посвященный Трампу ролик

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359478_ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424633-ru.html

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В Бишкеке состоялся митинг, посвященный Дню Победы

7 мая 2017, 10:33       Комментарии

Ведущие американские телеканалы - CBS, ABC и NBC - поддержали позицию канала CNN, который ранее отказался транслировать 30-секундный рекламный ролик First 100 Days об успехах администрации президента США Дональда Трампа за первые 100 дней в должности. Об этом сообщает агентство Associated Press.
На видео также содержится критика в адрес СМИ, которые, по мнению сторонников главы государства, публикуют фейковые новости и в то же время игнорируют достижения президента. В рекламе упоминаются столпы американской журналистики, ведущие новостей с телеканалов NBC, MSNBS, CBS, ABC. Их лица появляются в графике фейковых новостей, показанном на этом видео.
"Очевидно, что ведущие СМИ являются чемпионами [по борьбе за] первую поправку (к Конституции США - поправка о свободе слова - прим.), когда она соответствует их политическим взглядам", - заявила невестка президента США Лара Трамп, которая занимает должность консультанта в Республиканской партии и отвечает за данный ролик.
4 мая сообщалось, что сторонники Дональда Трампа назвали цензурой отказ канала CNN показать рекламный ролик, посвященный 100 дням его президентства. "Верные сторонники президента Трампа знают правду: господствующие СМИ вводят в заблуждение, дезинформируют, обманывают и отвлекают. CNN воплощает в себе смысл поддельных новостей и доказал это, отклонив нашу платную рекламную кампанию", - говорится в заявлении представителя кампании Трампа Майкла Гласнера.
Канал объяснил отказ тем, что авторы видео не убрали из него ложный график, в котором ведущие СМИ обвинялись в публикации фейковых новостей.

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