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В Танзании в обрыв упал школьный автобус. Погиб 31 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359479_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424632-ru.html

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7 мая 2017, 10:46       Комментарии

В результате падения школьного автобуса с обрыва в городе Аруша на севере Танзании погиб 31 человек. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на официальный источник.
Всего в автобусе находились 35 человек, среди которых были учителя и учащиеся начальной школы Lucky Vincent English Medium School. Сообщается, что автобус вез детей на экскурсию, но, проезжая мимо поселка Рахия Хилл, он упал в ущелье у реки Мара.
По словам комиссара района Карату Терезии Махонго (Theresia Mahongo), ЧП произошло примерно в 07:00 по местному времени в 150 километрах от города недалеко от кратера Нгоронгоро и Национального парка Серенгети.
"Нам еще предстоит установить точное число погибших в результате аварии", - заявил начальник местной полиции Чарльз Мкумбо (Charles Mkumbo).

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