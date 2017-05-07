В Танзании в обрыв упал школьный автобус. Погиб 31 человек

7 мая 2017, 10:46 Комментарии

В результате падения школьного автобуса с обрыва в городе Аруша на севере Танзании погиб 31 человек. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на официальный источник.

Всего в автобусе находились 35 человек, среди которых были учителя и учащиеся начальной школы Lucky Vincent English Medium School. Сообщается, что автобус вез детей на экскурсию, но, проезжая мимо поселка Рахия Хилл, он упал в ущелье у реки Мара.

По словам комиссара района Карату Терезии Махонго (Theresia Mahongo), ЧП произошло примерно в 07:00 по местному времени в 150 километрах от города недалеко от кратера Нгоронгоро и Национального парка Серенгети.

"Нам еще предстоит установить точное число погибших в результате аварии", - заявил начальник местной полиции Чарльз Мкумбо (Charles Mkumbo).