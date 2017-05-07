Рахмон обеспокоен тревожной ситуацией на границе с Афганистаном

7 мая 2017, 10:50 Комментарии
Бишкек, 7 мая /Кабар/. Накануне состоялся телефонный разговор главы Таджикистана с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани
Таджикистан будет оказывать Афганистану всестороннюю помощь и содействие для искоренения терроризма, экстремизма, а также обеспечения единства и национального согласия, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
Во время телефонного разговора, состоявшегося накануне с президентом Афганистана Ашрафом Гани, глава Таджикистана Эмомали Рахмон высказал озабоченность тревожной ситуации в Афганистане, в том числе обстановке, которая складывается в его северных регионах.
"Стороны сфокусировали внимание на вопросах военно-технического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, в том числе в борьбе с современными угрозами – терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков и в вопросах обеспечения безопасности границ. Было подчеркнуто, что спокойствие и безопасность народов региона является главной целью тех усилий, которые предпринимаются в этой области", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Лидеры двух стран договорились о принятии совместных действенных мер в этом направлении.
В заключении Ашраф Гани пригласил Эмомали Рахмона посетить Афганистан с официальным визитом в удобное для него время.
Ранее сообщалось, что в приграничном с Афганистаном районе Таджикистана введено чрезвычайное положение из-за того, что боевики "Талибан" пошли в наступление и оказались в опасной близости к границе РТ.
Напомним, что в прошлую субботу движение "Талибан" объявило о начале нового наступления. Боевики заявили, что в ходе операции "Мансури" намерены плотно закрепиться на территориях, которые им удастся отбить у официального Кабула.
По сообщениям главуправления погранвойск Таджикистана, талибы уже успели достичь определенных успехов. В частности, им удалось захватить уезд Зебак, вплотную прилегающий к Ишкашимскому району Таджикистана. Хотя в самом Ишкашиме ситуация спокойная, сообщают в пресс-службе погранвойск.
Источник: Sputnik.tj