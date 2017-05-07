Узбекистан и Туркменистан согласовали план работ по вопросам госграницы

7 мая 2017, 10:28 Комментарии

Ташкент, 7 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном состоялась 1−5 мая в Ташкенте.

Как сообщила накануне пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, по результатам встречи согласован план полевых работ на 2017 год.

Переговоры по правовому оформлению узбекско-туркменской границы приобрели интенсивный характер после госвизита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан, говорится в сообщении.