Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ведущие телеканалы США отказались транслировать посвященный Трампу роликВедущие телеканалы США отказались транслировать посвященный Трампу роликПочему трясет возле Кыргызстана? — ответ ученого-сейсмологаПочему трясет возле Кыргызстана? — ответ ученого-сейсмолога

Узбекистан и Туркменистан согласовали план работ по вопросам госграницы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424630-ru.html

Похожие новости

В Узбекистане учредили должность уполномоченного по защите прав предпринимателей

Посольство КНР в Ташкенте запускает Интернет-викторину "Узбекистан – Китай: 25 лет вместе"

Обсуждены вопросы получения китайских виз — МИД Кыргызстана

Trend: Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графику

Главы МИД КР и КНР обсудили вопросы получения виз кыргызстанцами

7 мая 2017, 10:28       Комментарии

Ташкент, 7 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном состоялась 1−5 мая в Ташкенте.
Как сообщила накануне пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, по результатам встречи согласован план полевых работ на 2017 год.
Переговоры по правовому оформлению узбекско-туркменской границы приобрели интенсивный характер после госвизита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан, говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум