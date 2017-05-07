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РПЦ раскритиковала Казахстан за отказ от кириллицы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rptc-rask...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424629-ru.html

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7 мая 2017, 10:37       Комментарии

Бишкек, 7 мая /Кабар/. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион уверен, что переход Казахстана на латинский алфавит негативно отразится не только на русскоязычных жителях республики, но и на самих казахах. Об этом митрополит заявил в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Священнослужитель отметил, что и в Казахстане, и в Таджикистане живут русские люди. "Например, в Казахстане их очень много, их несколько миллионов. И, конечно для них, а также и для многих казахов переход на латиницу будет очень болезненным", — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
При этом он подчеркнул, что переход на латиницу — внутреннее дело Казахстана. Митрополит выразил недоумение относительно того, почему латиница якобы больше соответствует казахскому национальному духу, чем кириллица.
Представитель церкви напомнил, что Казахстан до определенного времени был частью СССР, и жители Центральной Азии "прекрасно говорили и на своем родном языке, и на русском языке, русский язык для них был окном в мир".
При этом он подчеркнул, что переход на латиницу не сможет оказать положительное влияние на освоение английского языка.
По словам иерарха, английский язык в Казахстане никогда не сможет занять то место, которое в нем занимает до сих пор русский язык, и никогда казахи не будут так хорошо знать английский язык, как они знали русский язык во времена Советского Союза.
Митрополит также не поддержал и запрет русских имен и фамилий в Таджикистане. Архиерей подчеркнул, что отказ от русского языка, русских имен, от славянского алфавита не будет вести к расширению культурных горизонтов, а наоборот, будет способствовать культурной изоляции.
Как сообщалось ранее, 12 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение правительству страны подготовить график перехода казахского алфавита на латиницу.
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