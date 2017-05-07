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Посольство КНР в Ташкенте запускает Интернет-викторину "Узбекистан – Китай: 25 лет вместе"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424628-ru.html

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7 мая 2017, 10:40       Комментарии

Ташкент, 7 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Посольство Китайской Народной Республики в Ташкенте и агентство новостей Podrobno.uz запускают Интернет-викторину под названием "Узбекистан – Китай: 25 лет вместе". Об этом сегодня сообщили посольстве КНР в Ташкенте.
По словам организаторов, основная цель - в преддверии государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в КНР, познакомить узбекистанцев с совместными проектами и уникальными связями между Китаем и Узбекистаном за четверть века. Нет сомнений, что личные переговоры между Си Цзиньпином и Шавкатом Мирзиёевым зададут новый тон и активизируют и так уже добрососедские и тесные взаимоотношения между двумя государствами, отметили в посольстве.
Вопросы викторины будет ежедневно обновляться с 6 по 20 мая 2017 года.

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