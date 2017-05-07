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В Узбекистане учредили должность уполномоченного по защите прав предпринимателей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424627-ru.html

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7 мая 2017, 10:54       Комментарии

Ташкент, 7 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об учреждении института Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Об этом накануне сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Основная цель - усиления гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждения необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность, дальнейшего укрепления правовых механизмов неприкосновенности частной собственности, а также обеспечения прав субъектов предпринимательства.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов, их должностных лиц и в своей деятельности подотчетен Президенту Узбекистана.

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