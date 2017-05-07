В Узбекистане учредили должность уполномоченного по защите прав предпринимателей

7 мая 2017, 10:54 Комментарии

Ташкент, 7 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об учреждении института Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Об этом накануне сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Основная цель - усиления гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждения необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность, дальнейшего укрепления правовых механизмов неприкосновенности частной собственности, а также обеспечения прав субъектов предпринимательства.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов, их должностных лиц и в своей деятельности подотчетен Президенту Узбекистана.