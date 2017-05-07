Почему трясет возле Кыргызстана? — ответ ученого-сейсмолога

7 мая 2017, 10:27 Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. В приграничной зоне между Кыргызстаном и Таджикистаном часто происходят землетрясения, поскольку Памирская горная цепь "надвигается" на Тянь-Шаньскую со скоростью около 20 сантиметров в год, сказал в разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан директор Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов.

По его словам, зона, в которой в последнее время фиксируются сильные толчки, располагается между двумя горными системами - со стороны Кыргызстана находится Тянь-Шаньская цепь, со стороны Таджикистана - Памирская.

"Алайская впадина - самая сейсмоопасная зона в Кыргызстане. Тектонические напряжения накапливаются очень быстро, поскольку Памир надвигается на Тянь-Шань со скоростью около 20 сантиметров в год. Это и приводит к землетрясениям", - считает Абдрахматов.

В Алайской впадине фиксируются сильные толчки с промежутком 2-3 года, добавил сейсмолог. Одно из самых трагических событий, связанных с этими толчками, - землетрясение близ села Нура в 2008 году, в результате которого погибли 75 человек.

В данном случае на сейсмическую активность не влияет сезонный фактор, полагает Абдрахматов. Однако ученые Института сейсмологии заметили некоторую закономерность в землетрясениях.

"Наибольшее количество всех подземных толчков в Кыргызстане происходит в два периода. Первый - в декабре и январе, второй - в мае. Они частые, но не всегда сильные", - пояснил главный сейсмолог страны.

3 мая на территории Таджикистана произошло семибалльное землетрясение, оно чувствовалось и в ряде населенных пунктов Кыргызстана. Ночью 5 мая на кыргызско-таджикской границе вновь были зафиксированы подземные толчки, в КР их сила составила 3-6 баллов.