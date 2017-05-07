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Побольше хороших новостей — Атамбаев поздравил связистов с Днем радио

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424625-ru.html

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7 мая 2017, 10:43       Комментарии

БИШКЕК, 7 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев поздравил работников радио и связи с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
Атамбаев отметил, что уже больше века прошло после изобретения человечеством радио. В современном мире динамично меняются и совершенствуются информационные технологии, появляются новые средства связи.
"Труд работников радио и связи позволяет всем жителям Кыргызстана, в том числе самых отдаленных сел, своевременно узнавать новости и получать информацию, принимать необходимые решения. Радио по-прежнему занимает особое место в нашей жизни, выполняет важную роль в информировании людей о происходящих событиях", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что все более востребованной слушателями разных возрастов становится еще одна функция радио - дарить хорошее настроение, а успешное развитие страны во многом зависит от настроя каждого гражданина.
"Поздравляя с профессиональным праздником, хочу пожелать вам побольше приятных новостей, мелодий и песен на радиоволнах. Пусть каждая прозвучавшая в радиоэфире весть либо музыка приносит в дома кыргызстанцев тепло и радость! Пусть работа всех средств связи будет надежной, а ваши успехи и достижения и дальше способствуют устойчивому развитию Кыргызстана!" - говорится в поздравлении.
В заключение Атамбаев пожелал всем работникам радио и связи крепкого здоровья, прекрасного настроения и новых успехов.
7 мая во многих странах отмечается День радио. В этот день в 1895 году русский физик Александр Попов на заседании физико-химического общества продемонстрировал беспроводную удаленную регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им элементарный приемник. Впервые дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945-го праздник отмечается ежегодно.

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