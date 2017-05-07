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Десятую часть населения Ганновера эвакуируют из-за угрозы взрыва

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359477_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424624-ru.html

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7 мая 2017, 10:15       Комментарии

50 тысяч человек - десятая часть населения немецкого Ганновера - эвакуируют из своих жилищ в преддверии операции по разминированию пяти бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Тhе Local.
Операция коснется, помимо жилых многоэтажек, домов престарелых, медицинских клиник и завода по производству шин. Эвакуация начнется 7 мая в 09:00, чтобы к вечеру люди смогли вернуться домой. Рекомендовано взять с собой необходимые лекарства и документы, а также выключить свет и газ в домах.
Для горожан организованы дополнительные трансферы. Также в Ганновере 7 мая будут раздавать суп для эвакуированных. Власти пообещали устроить дополнительные спортивные мероприятия в этот день - экскурсии в музеи, детские кинотеатры - в качестве компенсации за неудобства.
Издание отмечает, что самая массовая эвакуация в связи с разминированием проходила в прошлом году в Аугсбурге. Тогда из-за британской бомбы весом около 3,8 тонны свои дома покинули почти 54 тысячи человек.

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